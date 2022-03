Advocaten MH17-verdachte Poelatov gaan vrijspraak bepleiten

De omvangrijke strafzaak over het neerhalen van vlucht MH17 gaat vanaf maandag verder. Het is nu de beurt aan de advocaten van verdachte Oleg Poelatov om hun kant van de zaak te belichten. Tegen Poelatov en drie medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. De Rus ontkent betrokkenheid bij de vliegramp op 17 juli 2014. De andere drie verdachten hebben niet gereageerd op oproepen van de rechtbank en laten zich ook niet door advocaten vertegenwoordigen.

Bij de ramp met het toestel van Malaysia Airlines kwamen alle 298 inzittenden, onder wie veel Nederlanders, om het leven. Het is niet precies bekend waarom het vliegtuig, dat onderweg was van Schiphol naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, werd neergehaald. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de pro-Russische separatisten niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging. Ook op dat moment was er een gewapend conflict gaande in Oost-Oekraïne.

Het Openbaar Ministerie besloot na jaren onderzoek tot vervolging van vier verdachten: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. De mannen hebben volgens het OM een rol gespeeld in het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie, waarmee het toestel volgens justitie is neergehaald.

De advocaten van Poelatov hebben de komende vier weken in totaal twaalf zittingsdagen laten reserveren voor hun pleidooi, zij verwachten die (bijna) allemaal nodig te hebben. Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate hebben al laten weten dan te betogen dat het aangedragen bewijs “onbetrouwbaar en/of onvolledig is, dat ander bewijs eenzijdig is belicht, dat weer andere belangrijke informatie niet is belicht of zelf op onrechtmatige wijze is achtergehouden”. Zij menen dat Poelatov door de rechtbank vrijgesproken moet worden.

De huidige oorlog in Oekraïne verandert hun werk niet, hebben ze laten weten. “Wij hebben lang en goed erover nagedacht of de vreselijke oorlog in Oekraïne gevolgen moet hebben voor ons optreden als advocaten van een Russisch staatsburger” aldus de advocaten. “Het is, juist in tijden als deze, nodig dat de principes van een democratische rechtstaat overeind blijven.”

Ze vervolgen: “Wij kunnen, mogen en willen niet buigen voor de schendingen van rechtstatelijke principes elders in de wereld. Ook niet wanneer dat, zoals nu, moeilijk is. Het is de taak van een strafrechtadvocaat om een verdachte bij te staan en te blijven staan ter zitting en op die manier bij te dragen aan het in stand houden van onze rechtsstaat. Wij zullen dat dan ook blijven doen”, aldus de advocaten.

De rechtbank verwacht in de tweede helft van dit jaar uitspraak te kunnen doen.