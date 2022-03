Het weer met Piet Paulusma: grondvorst en zon

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen eerst nog vrij lang kans op gladheid en nevelig weer. Er kan regionaal mist ontstaan. Tijd inruimen voor het autoruitenkrabben. Deelen had vanmorgen om 06.00 uur van de KNMI stations de laagste temperatuur van -6,3 graden, matige vorst. In het oosten en zuidoosten en grondvorst van -9 en bijna -10 graden.

Vanmorgen eerst vrij lang nog grondvorst. Daarna is de zon erbij met overdag vrij zonnig weer en 6 tot 9 graden en een koude wind uit noord tot meest noordoost, matig tot af en toe vrij krachtig. In de avond en nacht meest lichte vorst van -1 tot -3 graden. Grondvorst van –3 tot -6 graden. Kustgebieden en Wadden rond 0 tot +1 graden met grondvorst van -2 graden. Plaatselijk glad en autoruiten krabben.

Dinsdag

Dinsdag eerst kans op gladheid, lichte vorst en soms nevelig weer. Autoruiten krabben. Overdag is de zon er nog steeds vrijwel volop bij. Overdag 9 tot 11 graden en een matige tot af en tot vrij krachtige wind uit oost tot zuidoost. Hierdoor voelt het flink kouder aan. In de nacht -1 tot +4 graden. Vrijwel overal vorst aan de grond, Het is autoruiten krabben en plaatselijk glad.

Woensdag is de zon nog volop aanwezig met overdag lentetemperaturen van 11 tot 15 graden! Een meest matige zuid tot zuidoostenwind, In de nacht overal boven nul, maar landinwaarts nog kans op grondvorst. Donderdag is het lente met 13 tot 16 graden! In het zuiden plaatselijk 17 graden! Vrijdag zon en bewolking met opnieuw 12 tot 16 graden!

Weekendweer

Het weekendweer: Zaterdag een enkel buitje in het zuiden en zuidwesten. Verder bewolking met zon en 12 tot 15 graden. Zondag droog met geregeld zon en 12 à 13 graden.