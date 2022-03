Hoekstra steunt eventueel NAVO-lidmaatschap van Finland

Nederland steunt een eventueel verzoek van Finland om lid te worden van de NAVO. “We staan er zeer voor open”, zei minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken maandag tijdens een bezoek aan Finland.

Het is nog te vroeg om te zeggen wat Finland gaat doen, verklaarde de Finse minister Pekka Haavisto van Buitenlandse Zaken tijdens een persconferentie met Hoekstra. Finland werkt al jaren nauw samen met de NAVO. Hoekstra zei te willen afwachten welke stappen de Finnen willen zetten.

Door de Russische invasie in Oekraïne is de houding in Finland omgeslagen. De Finnen wilden nooit lid worden van het bondgenootschap, maar na de invasie is een meerderheid voor toetreding, bleek uit een peiling onlangs.

De oorlog heeft voor een historische wending in de Finse relatie met Rusland gezorgd. Helsinki heeft de zijde van Kiev gekozen en geweren, munitie en antitankwapens aan Oekraïne geleverd. Ook werden Rusland sancties opgelegd.

Hoekstra was in Helsinki om wat langer te kunnen praten met zijn Finse collega. Hij wilde horen hoe de Finnen, die een grens van 1300 kilometer delen met de Russen, kijken naar hun banden met Moskou.

Volgens Haavisto voelt iedereen in de EU zich bedreigd door de aanval van de Russen. Hij prees de snelle reactie van de Europese Unie. Hij maakt zich nu echter “ernstig zorgen” over de Russische aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne en de humanitaire nood die ontstaat.

Helsinki was de eerste stop op Hoekstra’s reis langs vier noordelijke landen die grenzen aan Rusland. Hij doet tijdens de tweedaagse reis ook de Baltische staten aan. Finland, Estland en Letland bezoekt de bewindsman op één dag. Hij is wat langer in Litouwen waar Nederlandse militairen zijn gelegerd.