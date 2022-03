Na eerste 16 uur actiedag Giro555 zo’n 31 miljoen euro opgehaald

Na de eerste zestien uur van de landelijke actiedag voor Giro555 is zo’n 41 miljoen euro opgehaald, waarmee het totale bedrag op zo’n 63,3 miljoen euro komt. Radio-dj’s van tien zenders maakten tussen 06.00 en 21.00 uur onder de noemer Radio555 een uitzending vanuit het Beeld en Geluid in Hilversum. Met de opbrengst bieden hulporganisaties noodhulp zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater aan getroffen Oekraïners.

De teller van Giro555 stond rond 06.00 uur nog op 21,4 miljoen euro. Radio555 was een samenwerking tussen NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime. Radio-dj’s Sander Lantinga en Gerard Ekdom hadden ’s ochtends het startsein gegeven voor de actie.

De radio-uitzending werd gevolgd door het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne. Die is om 20.30 uur van start gegaan en duurt tot 23.00 uur. De uitzending is te zien op de zenders NPO 1, RTL 4 en SBS6. Tijdens de tv-actie kunnen mensen bellen om geld te doneren. De uitzending wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en Rob Kemps. Ook Jeroen Pauw en Eva Jinek doen mee, zij ontvangen in de studio gasten aan tafel en schakelen met correspondenten in de regio.

In Oekraïne is een humanitaire ramp gaande door de inval van Rusland. Sinds de inval zijn honderden Oekraïners gedood en gewond geraakt en zijn honderdduizenden inwoners op de vlucht geslagen.