Nog geen natuurvergunning voor Lelystad Aiport

Lelystad Airport krijgt nog geen natuurvergunning om als uitwijkluchthaven van Schiphol dienst te mogen doen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een aanvraag daarvoor afgewezen, omdat de berekeningen over de stikstofuitstoot niet klopten. Dat bevestigen ingewijden na een bericht van EenVandaag.

Lelystad Airport behoorde tot de bedrijven die onder het vroegere stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waar de Raad van State in mei 2019 een streep door zette, geen natuurvergunning nodig hadden om uit te breiden. Omdat de stikstofuitstoot onder een bepaalde grens bleef, kon volstaan worden met een melding.

Door de stikstofuitspraak van de Raad van State moeten al deze zogenoemde PAS-melders alsnog een vergunning aanvragen. Er is een regeling om ze daarbij te helpen maar daar komt Lelystad Airport niet voor in aanmerking vanwege de foute berekeningen.

Dat betekent niet dat Lelystad Airport helemaal geen natuurvergunning kan krijgen. Maar de luchthaven zal daarvoor wel zelf moeten zorgen dat elders de stikstofuitstoot wordt verminderd.

Lelystad Airport wacht al jaren op een politiek besluit over zijn toekomst. De luchthaven is de afgelopen jaren geschikt gemaakt om grotere verkeersvliegtuigen te kunnen ontvangen. De bedoeling was dat er vakantievluchten naartoe zouden gaan zodat Schiphol zich kan richten op zijn rol als internationale overstapluchthaven.

Het politieke draagvlak voor deze capaciteitsuitbreiding voor de Nederlandse luchtvaart is de laatste jaren evenwel flink afgenomen. De opening van Lelystad Airport is mede daarom al meerdere keren uitgesteld.