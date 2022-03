Piets Blog: De lente komt

Het was de afgelopen nacht winter met meest lichte vorst tot -4 graden en grondvorst tot -8 graden met gladheid, mistkansen en autoruiten krabben. Maar later de komende week komt de lente met voorjaarstemperaturen rond 14 en 15 graden.

De temperaturen zullen deze week langzaam oplopen met in de nachten eerst nog kans op (wat) lichte vorst en grondvorst. Overdag is de zon vrijwel elke dag volop aanwezig. Donderdag en vrijdag zijn de dagen met gemiddeld 14 of 15 graden als maximumtemperatuur. Vrijdag in het zuiden van Limburg mogelijk 16 graden.