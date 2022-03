Rechtbank staat tijdens MH17-proces stil bij oorlog in Oekraïne

De rechtbank heeft bij de hervatting van het omvangrijke MH17-proces stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. De voorzitter gaf aan mee te leven met de bevolking en mensen die getroffen worden. “De rechtbank realiseert zich dat de vraag leeft of het onder deze omstandigheden gepast is de strafzaak voort te zetten. Het antwoord daarop is ‘ja’. Er staan vier individuele personen terecht, niet een Staat”, zei de voorzitter in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

Vanaf maandag begint het pleidooi van de advocaten van de enige van de vier verdachten die zich in dit proces laat vertegenwoordigen, Oleg Poelatov. Tegen Poelatov en de drie medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. De Rus ontkent betrokkenheid bij de vliegramp op 17 juli 2014 in het oosten van Oekraïne.

Zijn advocaten begonnen ook met een statement over Oekraïne en hun worsteling of zij de verdediging van de Russische verdachte zouden voortzetten. “Wat in Oekraïne gebeurt is verschrikkelijk, met ontzetting volgen wij de ontwikkelingen”, zei advocaat Sabine ten Doesschate. “Maar”, vervolgt zij, “iedere verdachte heeft recht op een eerlijk proces en rechtsbijstand.”

Door de ramp met het toestel van Malaysia Airlines kwamen alle 298 inzittenden, onder wie veel Nederlanders, om het leven. Het is niet precies bekend waarom het vliegtuig, dat onderweg was van Schiphol naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, werd neergehaald. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de pro-Russische separatisten niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging. Ook op dat moment was er een gewapend conflict gaande in Oost-Oekraïne.

Het Openbaar Ministerie besloot na jaren onderzoek tot vervolging van vier verdachten: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. De mannen hebben volgens het OM een rol gespeeld in het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie, waarmee het toestel volgens justitie is neergehaald.

De advocaten van Poelatov zetten vraagtekens bij dat scenario. Volgens hen zijn alternatieve scenario’s niet voldoende onderzocht. Voor het pleidooi zijn de komende weken in totaal twaalf zittingsdagen uitgetrokken. De rechtbank is van plan in de tweede helft van dit jaar uitspraak te doen.