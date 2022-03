Aantal coronagevallen stijgt snel onder jongeren

Veel jongeren zijn besmet geraakt met het coronavirus. Het aantal positieve tests in die groep ligt de laatste tijd sowieso al hoog, maar is in de afgelopen week bijzonder snel toegenomen. Dat komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de laatste zeven dagen zijn in totaal 439.775 positieve tests geregistreerd. Daaronder zijn 60.738 mensen van 20 tot en met 24 jaar oud. Dat is 104 procent meer dan een week eerder, dus ruim een verdubbeling. Verder testten ruim 56.000 25- tot en met 29-jarigen positief, een toename van 101 procent. Bij 15- tot en met 19-jarigen steeg het aantal gevallen met 102 procent.

Meer dan 79.000 dertigers bleken ook besmet te zijn geraakt met het coronavirus en dat is een toename van 71 procent. Bij veertigers steeg het aantal besmettingen met bijna 73 procent en bij vijftigers met bijna 94 procent.

Bij de mensen van 70 jaar en ouder steeg het aantal bevestigde besmettingen met bijna 64 procent. Die groep kan sinds afgelopen vrijdag een tweede boosterprik krijgen. Die extra prik is beschikbaar gesteld omdat de stijging van het aantal coronagevallen werd verwacht.