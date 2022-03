Advies: test Oekraïense vluchtelingen op besmettelijke ziektes

De Oekraïense vluchtelingen die nu in Europa worden opgevangen, moeten na aankomst regelmatig worden getest op besmettelijke ziektes. De vaccinatiegraad in Oekraïne is namelijk aanzienlijk lager dan in andere Europese landen. Dat adviseert de Europese gezondheidsdienst ECDC.

Het gaat onder meer om het coronavirus. Eind februari was ongeveer een op de drie Oekraïners volledig ingeënt tegen het virus. Volgens de internationale organisatie OESO is dit de laagste vaccinatiegraad in Europa. “Veel mensen die nu Oekraïne ontvluchten zijn vermoedelijk niet volledig gevaccineerd”, concludeert het ECDC daarom. Bovendien zijn kinderen uit Oekraïne minder vaak gevaccineerd tegen ziekten, hun bescherming is volgens het ECDC “niet optimaal”.

Het ECDC raadt aan om de Oekraïense vluchtelingen vooral te vaccineren tegen het coronavirus, polio en mazelen.