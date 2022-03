COA: Opvang Harskamp vol, dringend nieuwe opvanglocaties nodig

De opvang voor Oekraïners in Harskamp is afgelopen nacht helemaal vol geraakt. Vanwege de drukte moesten mensen op noodbedden slapen in ruimtes die daarvoor niet bestemd zijn, zo meldt het COA dinsdag. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kunnen er in Harskamp geen nieuwe vluchtelingen meer bij. Zij moeten zich nu elders melden.

De gemeente Ede probeert binnen de veiligheidsregio extra opvang te vinden. Volgens het COA is het ook belangrijk “dat op veel meer plekken in het land opvangmogelijkheden komen, vandaag al en ook de dagen daarna”.

Vorige week werd bekend dat Harskamp Oekraïense vluchtelingen zou opvangen. Zij ontvluchten het land vanwege de Russische invasie. Op de legerplaats is ruimte voor 950 mensen. Vorig jaar werden er nog achthonderd evacués opgevangen uit Afghanistan. De laatste Afghaanse vluchtelingen verlieten Harskamp begin december vorig jaar.