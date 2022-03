Curaçao trekt meeste coronamaatregelen in

Curaçao heeft per direct een groot deel van de coronamaatregelen ingetrokken. Het dragen van een mondkapje is vanaf dinsdag niet meer verplicht in openbare ruimtes en winkels. Ook hoeven toeristen vanaf donderdag geen PCR-test meer te doen om het eiland binnen te komen, maakte premier Gilmar ‘Pik’ Pisas bekend.

Alle beperkingen voor het organiseren van evenementen en activiteiten zijn opgeheven. Pisas riep de bevolking op zich wel te blijven gedragen en niet opeens onverantwoord te gaan feesten. Overigens blijft een mondkapje wel verplicht in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en het openbaar vervoer.

Het aantal coronabesmettingen is al lange tijd laag op Curaçao. Zo lagen er volgens de laatste cijfers negen patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan vier op de intensive care. Er zijn 336 besmettingen geregistreerd.

Zo’n twee maanden geleden waren er bijna 12.000 geregistreerde besmettingen op het eiland en lagen er meer dan vijftig patiënten in het ziekenhuis, waarvan bijna twintig op de intensive care.