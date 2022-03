Duizenden bieden opvang aan, maar plaatsing laat op zich wachten

Terwijl de Nederlandse asielopvang helemaal vol zit, wachten duizenden mensen die zich hebben aangemeld om zelf Oekraïense vluchtelingen te huisvesten nog op uitsluitsel. “Onze aanmelders staan te springen om te helpen, ze worden ongeduldig”, vertelt Huib van Mierlo van burgerinitiatief Onderdak Oekraïne. Daar hebben zich inmiddels 7700 gastgezinnen aangemeld, die volgens de initiatiefnemers in totaal zo’n 20.000 mensen “in een huiselijke omgeving kunnen opvangen”.

Het burgerinitiatief wordt tegelijkertijd overspoeld met verzoeken tot huisvesting. “Van een vrouw uit Amsterdam die in contact staat met weeshuizen in Oekraïne kregen we bijvoorbeeld de aanvraag of we 800 weeskinderen opvang kunnen bieden.” Ook uit het Poolse Krakau kwam al een hulpverzoek binnen, omdat daar alle locaties vol zitten. In totaal hebben meer dan 2 miljoen Oekraïners het land verlaten om aan het oorlogsgeweld te ontkomen.

Per provincie legt Van Mierlo een database aan van alle aanmeldingen. Hij wil de uitvoering niet zelf gaan doen, maar overlaten aan een professionele organisatie. Het besluit daarover is aan staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid), zegt hij. Onderdak Oekraïne heeft al dagen contact met mensen van het ministerie, maar dat heeft nog geen besluit genomen. “We staan in nauw contact met het team van de staatssecretaris.”

De man achter het initiatief heeft er begrip voor dat de voorbereidingen tijd nodig hebben. “We worden hier met zijn allen door overvallen”, zegt hij. Tegelijkertijd wijst hij erop dat de nood steeds hoger wordt.

De reguliere asielopvang zat al vol voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Een noodopvanglocatie voor Oekraïners in het Gelderse Harskamp zit inmiddels ook vol en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft dringend extra plaatsen nodig. Zelfs twee veiligheidsregio’s hebben bij Onderdak Oekraïne gepolst naar de mogelijkheden voor opvang.

Van Mierlo hoopt uiterlijk donderdag van Van der Burg te horen aan wie hij de database moet overdragen. Voordat mensen geplaatst kunnen worden, moet ook nog het nodige werk worden verzet. “Gastgezinnen moeten worden gescreend en daarna moet de match nog worden gemaakt”, legt Van Mierlo uit. Hij hoopt dan ook zijn database zo snel mogelijk aan de overheid over te dragen.