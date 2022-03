Gemeente: komende nacht genoeg plek in opvang Harskamp

De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Harskamp hoeft komende nacht naar alle waarschijnlijkheid geen mensen op noodbedden te laten slapen in ruimtes die daar niet voor bestemd zijn. Afgelopen nacht waren er ongeveer 120 mensen teveel in de opvang, maar de gemeente Ede heeft extra noodopvang in de regio geregeld, zegt een woordvoerster. Op de legerplaats is ruimte voor 950 mensen.

De gemeente benadrukt dat de opvang in Harskamp ook met de extra gevonden plekken nog steeds zo goed als vol zit. Ook gaat het volgens de woordvoerster om tijdelijke noodlocaties voor Oekraïners. “Dit zijn echt plekken om te slapen, het is niet zo dat zij hier maanden kunnen blijven. Er is nog steeds een grote zoektocht gaande om op korte termijn opvangplekken te vinden.”

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei dinsdag dat er maandagavond, toen Harskamp vol zat, elders in het land juist nog plaats was om 1700 mensen op te vangen. Het is niet duidelijk wat er nu precies is geregeld om de Oekraïners te verdelen over de verschillende locaties. Volgens het kabinet maken nu bijna 1400 vluchtelingen uit Oekraïne gebruik van de opvanglocaties die door gemeenten en veiligheidsregio’s zijn ingericht. Afgesproken is dat alle regio’s plek regelen voor 2000 mensen.

De woordvoerster van de gemeente Ede verwacht dat er snel meer duidelijkheid komt over de verdeling van Oekraïense vluchtelingen. “We gaan ervan uit dat er vanaf morgen betere sturing en doorverwijzing is naar andere locaties.” Oekraïners die in gemeenten aankomen, kunnen zich daar melden bij het gemeentehuis voor opvang en hulp.