Giro555 wil helft opgehaalde geld Oekraïne in half jaar uitgeven

Giro555 wil de helft van de opbrengst voor Oekraïners binnen een half jaar uitgeven aan acute noodhulp in en rond het land. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevoorraden van schuilplekken met waterflessen, voedsel en medicijnen. Het grootste gedeelte van het geld verwachten de samenwerkende hulporganisaties het komende jaar te hebben besteed. “Dit hangt wel af van hoe de situatie zich ontwikkelt”, aldus de stichting.

Als de opbrengst hoger is dan benodigd voor noodhulp, gaat een deel van het geld ook naar de wederopbouw van het land. Maandagavond was er ruim 106 miljoen euro opgehaald. Wanneer Giro555 stopt met geld ophalen voor Oekraïne, is nog niet bekend.

Het geld gaat naar de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555. Meerdere daarvan waren al actief in Oekraïne en hebben daar lokale netwerken. Hierdoor weten deze organisaties wat er nodig is en hoe de hulp het beste geleverd kan worden, legt een woordvoerster uit. Daarnaast vindt er ook overstijgend coördinatie plaats. Zo overziet de VN de noodhulp in Oekraïne, de Poolse overheid in Polen en gaat de VN-tak UNHCR over de opvang van de vluchtelingen. Tussen hen en de aangesloten hulporganisaties kan er dus overleg plaatsvinden over waar behoefte aan is.

De samenwerkende hulporganisaties ter plekke richten zich “op alle getroffenen van deze ramp, zoals kwetsbare mensen en ontheemde mensen in Oekraïne”. Ook mensen die voor het geweld zijn gevlucht en de grens zijn overgestoken naar buurlanden als Polen, Roemenië en Moldavië krijgen hulp. Er gaan onder meer voedselkonvooien vanuit Hongarije naar Oekraïense steden om die te bevoorraden.

Giro555 verdeelt het geld volgens een verdeelsleutel. Dat gebeurt na aftrek van onder meer overheadkosten. De verdeelsleutel is voor 40 procent gebaseerd op de hoeveelheid geld die de organisaties zelf ontvangen van mensen in Nederland en voor 60 procent op de bijdrage van de organisaties aan geleverde noodhulp en hulp bij wederopbouw.

De verdeelsleutel wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de cijfers van de laatste drie jaar. Hoe de verdeelsleutel er bij de actie voor Oekraïne gaat uitzien, kan de stichting nog niet zeggen, want de cijfers moeten nog worden bijgewerkt. De aangesloten hulporganisaties mogen niet meer dan 7 procent van de opbrengst besteden aan organisatiekosten. Deze 7 procent gaat onder meer naar het beoordelen en het controleren van de hulpprogramma’s.

De hulporganisaties achter Giro555 zijn CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.