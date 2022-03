Grote bezorgdheid over oorlog Oekraïne, veel steun voor sancties

Negen op de tien Nederlanders maken zich zorgen over de oorlog in Oekraïne, meldt I&O Research op basis van een peiling in opdracht van de NOS onder ruim 2000 mensen. Ruim vier op de tien (44 procent) van de ondervraagden zijn bang voor een aanval met kernwapens of ontwrichting van de wereldorde. Toch steunt een aanzienlijke meerderheid een harde lijn qua economische sancties tegen Rusland.

De samenwerking met Russische energiebedrijven moet worden opgezegd, vindt 74 procent. Ruim twee derde (68 procent) wil van het Russische aardgas af, ook als dat leidt tot hogere gasprijzen. Driekwart is het eens met de stelling dat Rusland “moet worden geboycot, ook als dat leidt tot economische schade”.

Bijna zes op de tien ondervraagden (58 procent) vinden dat Nederland Oekraïne meer moet helpen “door meer wapens of ander materiaal te leveren”. Voor directe inmenging in het conflict is amper steun: Nederlandse militairen naar Oekraïne sturen vindt slechts 18 procent een goed idee.

Nederlanders vinden in grote meerderheid (84 procent) dat Rusland verantwoordelijk is voor het uitbreken van de oorlog. Ongeveer drie op de tien zien ook enige verantwoordelijkheid bij de Europese Unie en de NAVO, een op de tien vindt dat zij “in sterke mate” verantwoordelijk zijn.

Kiezers van Forum voor Democratie vormen hierop een uitzondering. Van hen houdt slechts 52 procent Rusland volledig of in sterke mate verantwoordelijk, 85 procent ziet die grote rol juist voor de EU, 82 procent voor de NAVO en 53 procent wijst naar Oekraïne zelf. Respondenten konden bij deze vraag hun mening over meerdere landen geven.