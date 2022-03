Het werk van de militairen in Litouwen is opeens

De Nederlandse militairen in Litouwen draaien ook na de Russische inval in Oekraïne twee weken geleden nog gewoon hun normale programma. Maar de 270 uitgezonden militairen voelen wel dat er wat veranderd is.

“In feite is onze taak niet veranderd”, zegt luitenant-kolonel Robert Morsink. “Onze taak is wel veel echter geworden. De dreiging is concreet met de Russen in Oekraïne.” Morsink is de plaatsvervangend commandant van de NAVO-battlegroup.

Al vijf jaar zijn Nederlandse militairen actief in Litouwen. Verder zijn er Duitsers – die ook de bevelhebber leveren – Noren en Tsjechen. De NAVO besloot extra militairen naar de Baltische staten en Polen te sturen na de Russische overname van de Krim in 2014.

De eenheden moesten de Russen afschrikken en de landen geruststellen. Nu de Russen oorlogvoeren in Oekraïne en de dreiging toeneemt, stuurt de NAVO extra militairen naar de Baltische staten. Morsink ziet deze landen nog niet bedreigd worden.

Door de oorlog in Oekraïne staan we wel “op scherp”, zegt militair Ruud (de achternaam wordt op verzoek van Defensie niet gegeven – red). “We gaan er professioneel mee om, maar het doet je wel wat.” Onderling wordt er ook veel over gesproken.

Maar ook het thuisfront heeft veel vragen en zorgen na de Russische invasie, aldus Ruud. “Die proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden.” Hij maakt deel uit van de Limburgse Jagers uit Oirschot. Die zijn medio januari in Litouwen gearriveerd en blijven tot begin augustus.

De militairen kregen dinsdag bezoek van minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). Het was zijn laatste stop van een tweedaagse reis die hem naar Finland en de drie Baltische staten bracht. Hij zag in de landen “grote bezorgdheid”, maar ook veel vastberadenheid.

Het is “enorm wezenlijk” dat we in Litouwen zijn, zegt Hoekstra. We zijn “ruw en te laat ontwaakt” voor de Russische dreiging. Nederland zal zich moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit en dat betekent dat er meer geld naar Defensie moet. “We zullen echt nog een hele sprong moeten maken.”

Die boodschap valt goed bij de militairen in Litouwen. Zij merken al wel dat de afgelopen jaren meer geld naar Defensie is gegaan. Ze zijn met een goede uitrusting naar Litouwen gestuurd. Het is niet meer zoals in het verleden toen we nog wel eens zelf spullen moesten kopen, zegt Ruud.