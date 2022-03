Hoekstra noemt Oekraïne breuklijn tussen democratie en dictatuur

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt Oekraïne door de Russische invasie “een breuklijn waar de strijd tussen democratie en dictatuur voor het oog van de wereld wordt uitgevochten”. “Rusland heeft de Europese veiligheidsordening, zoals die na de Val van de Muur gestalte kreeg, aan gruzelementen geslagen”, schrijft de minister in een brief waarin hij de hoofdlijnen van zijn beleid voor de komende tijd uiteenzet.

“De toenemende assertiviteit van autocratische staten en het krimpen van de democratische ruimte leidt tot verdere druk op de naleving van de mensenrechten”, schrijft Hoekstra. Hij stelt dat onder meer vrouwenrechten, mensenrechtenverdedigers, journalisten en de internationale rechtsorde daardoor onder druk staan. Dat ligt niet alleen aan Rusland, maar ook aan andere regimes. “Op veel plekken elders in de wereld wordt de vrijheid sluipenderwijs ingeperkt.”

“De uitdagingen zijn geen reden ons te laten verlammen”, schrijft Hoekstra daarbij. Hij wijst daarbij op de internationale economische en diplomatieke invloed van Nederland. Nederland heeft volgens hem grote invloed in de NAVO en de Europese Unie.

Ook wil hij de banden met “de landen van het Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder de geassocieerde landen Oekraïne, Georgië en Moldavië” verder aanhalen. Hij zegt dat ze “van cruciaal belang zijn voor de veiligheid en de stabiliteit van de Unie zelf”. Verder verwijst hij naar de “eeuwenoude banden” tussen Nederland en Rusland en benadrukt hij dat Nederland “geen geschil heeft met de Russische bevolking”, zo is in de brief te lezen. De schuld voor de oorlog ligt volgens de minister bij het Kremlin.

Volgens Hoekstra kan de situatie in Oekraïne tot meer onrust op de westelijke Balkan leiden. De stabiliteit in dat gebied is volgens hem “al enige tijd precair” en dreigt nu verder te verslechteren. Daarbij noemt de minister expliciet de Bosnische deelstaat Republika Srpska.