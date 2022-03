Landelijk informatiepunt voor gevluchte Oekraïners in de maak

Er komt een “nationaal informatiepunt” waar Oekraïense vluchtelingen terechtkunnen voor opvang. Dat zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) voorafgaand aan het kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne. Nadere details, bijvoorbeeld wanneer dat informatiepunt opengaat, geeft hij nog niet.

Het kabinet heeft de veiligheidsregio’s gevraagd in totaal 50.000 opvangplekken te regelen, waarvan de helft al op korte termijn beschikbaar moet zijn. Er hebben zich volgens hem tot dusver zo’n duizend Oekraïners in Nederland gemeld. “En we verwachten er veel meer”, aldus Van der Burg. Waar zij worden opgevangen “is iets wat we nationaal gaan regelen”.