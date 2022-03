Nederland bereidt plaatsing Patriot-raketten in Slowakije voor

Nederland gaat samen met Duitsland de plaatsing van Patriot-raketten in Slowakije voorbereiden. Dat gebeurt op verzoek van de NAVO. Defensieminister Kajsa Ollongren zei na afloop van kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne dat daarover een principebesluit is genomen.

De plaatsing van de luchtverdedigingswapens wordt nu logistiek voorbereid, waarbij de Duitsers “in the lead” zijn. Er gaan ongeveer 150 Nederlandse militairen mee, zegt de minister. Wanneer de plaatsing gebeurt, is nog niet duidelijk, maar volgens haar zo snel als mogelijk is. Eerst moet er nog een formeel besluit volgen.

De plaatsing van de Patriots is bedoeld om de oostflank van het NAVO-gebied militair te versterken. De NAVO is daar druk mee bezig vanwege de Russische dreiging.