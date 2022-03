Noodfonds opgericht voor filmmakers in oorlogsgevaar

Filmprofessionals die gevaar lopen door de oorlog in Oekraïne kunnen een beroep doen op een nieuw filmfonds. Het is opgericht door de International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR), een initiatief van het Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), het International Film Festival Rotterdam (IFFR) en de European Film Academy.

Filmmakers kunnen bij het fonds aankloppen voor financiële hulp bij onder meer tijdelijke verhuiskosten en juridische kosten. De steun is voor Oekraïense makers, maar ook voor hun collega’s uit Rusland en Wit-Rusland die zich uitspreken tegen de oorlog.

Direct na de uitbraak van de oorlog zijn de ICFR en het fonds op zoek gegaan naar financiële middelen. De afgelopen dagen zijn er door onder meer Duitse filmorganisaties “aanzienlijke” bijdragen toegezegd.