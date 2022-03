OM eist acht jaar tegen reggae-artiest Jah Cure voor steekpartij

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam acht jaar cel geëist tegen de Jamaicaanse reggae-artiest Jah Cure (43), voor het neersteken van een 45-jarige concertpromotor, na een conflict over geld. De steekpartij deed zich voor op 1 oktober vorig jaar, midden op de dag, bij het monument op de Dam in Amsterdam.

Volgens het OM heeft Jah Cure (de artiestennaam van Siccature A.) zich schuldig gemaakt aan een poging tot moord. De verdachte zelf zegt dat hij uit zelfverdediging heeft gestoken. Volgens justitie klopt dat verhaal niet.

Jah Cure geniet internationale bekendheid. Hij was vorig jaar onder meer in Nederland voor het opnemen van een videoclip. Hij zit sinds de steekpartij vast.