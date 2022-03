Oppositie boos over afwezigheid Kaag bij vragenuur in Kamer

De oppositie in de Tweede Kamer pikt het niet dat minister Sigrid Kaag (Financiƫn) niet is komen opdagen om mondelinge vragen te beantwoorden tijdens het wekelijkse vragenuur. De bewindsvrouw is in Maastricht voor een speech over het Europa-beleid van het kabinet en stuurde staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) als vervanger.

SP-leider Lilian Marijnissen had eigenlijk minister-president Mark Rutte willen bevragen over de koopkracht van burgers, die een enorme dreun krijgt door de sterk gestegen prijzen van met name energie en brandstof. Omdat de premier andere verplichtingen had, rekende Marijnissen erop dat Kaag als vicepremier in zijn plaats zou komen. Maar ook zij had dus een andere afspraak.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp zei niet te kunnen beoordelen of Kaag een legitieme reden had om niet in de Tweede Kamer te zijn. Zij heeft naar eigen zeggen onlangs nog eens benadrukt bij het kabinet dat bewindspersonen op dinsdagmiddag in principe beschikbaar moeten zijn voor mondelinge vragen, tenzij zij zwaarwegende verplichtingen elders hebben.

“Een speech op dinsdagmiddag is geen reden om niet hier in de Tweede Kamer te zijn”, vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij kreeg bijval van onder meer PvdA, SP, PVV en BBB. De oppositiepartijen willen dat Kaag later op dinsdag alsnog naar de Kamer komt om de vragen over de koopkracht te beantwoorden. PVV-leider Geert Wilders wil bovendien dat Bergkamp haar partijgenoot op de vingers tikt en duidelijk maakt: “dit was eens maar nooit weer”.