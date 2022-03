Rutte: crisisorganisatie voor aanpak vluchtelingenstroom Oekraïne

Het kabinet gaat de opvang van grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne als een crisis behandelen. Dat betekent onder meer dat over de kwestie regelmatig overleg gaat plaatsvinden onder leiding van minister Dilan Yeşilgöz (Justitite en Veiligheid). Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd na afloop van kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne.

De crisisaanpak betekent dat verschillende ministeries sneller met elkaar kunnen samenwerken om de opvang van Oekraïners in goede banen te leiden en allerlei vraagstukken op te lossen. Het gaat bijvoorbeeld ook om volkshuisvesting, onderwijs en zorg, aldus Rutte. Zij zullen ook samenwerken met de betrokken sectoren. Er komen vooral vrouwen en kinderen en zij moeten ook naar school. Ook zorg is nodig, bijvoorbeeld psychische hulp vanwege trauma’s die de vluchtelingen mogelijk hebben opgelopen.

Rutte zei dat niet is in te schatten hoeveel Oekraïners uiteindelijk in Nederland terechtkomen. De meeste mensen gaan volgens hem naar buurlanden als Polen en Moldavië toe. Als het daar echt te veel wordt, zei Rutte, dan komen ze naar andere landen zoals Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Tot nu toe hebben ongeveer duizend Oekraïners zich in Nederland gemeld, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) eerder op de dag. De verwachting is dat het er de komende tijd veel meer zullen worden. Met de veiligheidsregio’s is afgesproken dat zij bij elkaar 50.000 opvangplekken moeten regelen, waarvan de helft al op korte termijn. In totaal zijn volgens de Verenigde Naties meer dan twee miljoen mensen voor het oorlogsgeweld op de vlucht.