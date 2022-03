Rutte wil dat bedreigingen van Russen in Nederland stoppen

Minister-president Mark Rutte roept mensen die Russen in Nederland uitschelden of bedreigen in verband met de oorlog in Oekraïne op daar “onmiddellijk” mee te stoppen. “Hier helpen we helemaal niemand mee en het is niet beschaafd”, aldus de premier.

Rutte zegt in toenemende mate berichten te horen over “verbaal geweld of zelfs erger” tegen Russische mensen, organisaties en bedrijven in Nederland. “Ik verwerp die ten zeerste”, zegt hij. “Wij zijn in strijd met Poetin en zijn regering, niet met Russen en al helemaal niet met Russen in Nederland.”

Individuele Russen kunnen er volgens de premier niets aan doen wat er op dit moment gebeurt in Oekraïne. De premier stelt vast dat velen van hen zich juist afkeren van dit “vreselijke geweld”.