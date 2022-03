The Streamers treden in september live op voor publiek

The Streamers gaan na een aantal optredens voor een virtueel publiek nu optreden voor een fysieke mensenmassa. Op zaterdag 17 september staat de gelegenheidsband in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dinsdag meldde de formatie dat in een persconferentie.

De groep ontstond in coronatijd, omdat toen liveoptredens niet mochten. De eerste gratis digitale liveshow was in Carré in Amsterdam. Daar keken ruim 1,2 miljoen mensen uit verschillende landen naar. Daarna gaf de band digitale optredens op Paleis Noordeinde, in De Kuip en de Efteling. Miljoenen mensen zagen die concerten.

De groep bestaat uit artiesten als Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Maan, Suzan & Freek, Rolf Sanchez, Thomas Acda en Emma Heesters. Zij zijn in het najaar in Amsterdam te zien. Net als bij de vorige concerten worden er ook weer gastartiesten uitgenodigd. Wie dat zijn wordt later duidelijk.

Guus Meeuwis heeft zin in optreden: “Het mag duidelijk zijn dat we genoten hebben van de livestreams op al die prachtige locaties, maar ook dat we publiek om ons heen enorm hebben gemist. De keuze om nu in het Olympisch Stadion te gaan spelen was dan ook snel gemaakt.”

De kaartverkoop voor het optreden in het Olympisch Stadion gaat zaterdag van start via de website van The Streamers.