Traumapsychologen willen Oekraïners helpen

Nederlandse traumapsychologen willen graag hulp bieden aan Oekraïners, zowel aan collega-behandelaars in Oekraïne als hier in Nederland. “Dat zijn we nu aan het opzetten. We bellen veel met onze collega’s daar om te vragen: wat hebben jullie nodig?”, zegt Annelieke Drogendijk van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

De Nederlandse experts denken daarbij in de eerste plaats aan online kennisoverdracht en ondersteuning van collega’s die getraumatiseerde mensen behandelen. Verder wordt bekeken in hoeverre de gespecialiseerde psychologen initiatieven voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen kunnen ondersteunen. ARQ heeft onder meer een eigen behandelcentrum. Onder de cliënten zijn bijvoorbeeld veteranen en vluchtelingen.

Ook onder mensen in Nederland zelf kan de Russische inval in Oekraïne vroeger oorlogsleed weer oprakelen. “Herinneringen komen naar boven, mensen die zelf oorlogen hebben meegemaakt kunnen daar veel aan terugdenken”, zegt Drogendijk. Ze is een van de directeuren van ARQ en heeft ook veel praktijkervaring als psycholoog en onderzoeker.

Tegelijkertijd benadrukt ze dat mensen veerkrachtig zijn. Het behandelcentrum heeft nog niet direct te maken met een grotere toeloop van mensen met een hulpvraag. “De meeste mensen komen er zelf uit. Heel belangrijk is dat er erkenning is, dat ze er in hun binnenste cirkel over kunnen praten.”

Dat de Russische inval in Oekraïne onrust teweegbrengt is een “normale reactie in abnormale tijden”, aldus de psycholoog, die is gespecialiseerd in de psychische gevolgen van oorlog. “Je mag soms angstig zijn. Accepteer het gevoel en praat erover.”