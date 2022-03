Uitspraak in rechtszaak drie leden verboden pedofielenvereniging

De rechtbank in Rotterdam doet dinsdag uitspraak in de zaak van drie leden van pedofielenvereniging Martijn. Ze worden verdacht van het voortzetten van de vereniging die al in 2014 door de Hoge Raad verboden werd. De officier van justitie heeft een jaar celstraf geëist tegen het drietal.

Marthijn U. (49) en Norbert de J. (43) uit Hengelo en Nelson M. (27) uit Lelystad hebben zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan het verheerlijken van seksueel contact tussen volwassenen en kinderen. Ze ontkennen of bagatelliseren in de visie van het OM de schadelijkheid daarvan en zetten kinderen als lustobject neer.

Op zijn website omschreef U. kinderen als seksuele wezens, stelt het OM. De J. zou de site hebben ontworpen en het technisch beheer hebben verzorgd. Op een andere website zijn oude notulen van de vereniging terug te vinden. Het OM vond de notulen eveneens op de harde schijf van M. Dan is er nog een zelfgemaakt videoplatform waarop verdachten video’s over pedoseksualiteit plaatsen.

De advocaat van U. heeft gepleit voor vrijspraak. U. zou de informatie over seks met kinderen als natuurlijk persoon hebben verspreid en niet namens de vereniging Martijn, betoogde de raadsman vorige maand. U. was zich volgens de advocaat niet bewust van de strafbaarheid van zijn activiteiten.

De drie waren niet bij hun strafzaak aanwezig. M. zou politiek asiel hebben aangevraagd in Mexico. De organisatie Free a Girl is een petitie gestart om dat te voorkomen. De petitie op de website van Free a Girl is al ruim 11.000 keer ondertekend.