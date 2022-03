Veel coronagevallen onder zorgmedewerkers

Meer dan 5700 mensen die in de zorg werken, zijn in de afgelopen week positief getest op het coronavirus. Dat is het hoogste aantal in die beroepsgroep sinds januari 2021, dus ruim een jaar geleden.

Een week eerder testten zo’n 4500 zorgmedewerkers positief, dus het aantal bevestigde besmettingen is in een week tijd met meer dan een kwart gestegen.

Sinds het begin van de pandemie zijn bijna 284.000 zorgmedewerkers besmet geraakt. Dat wil niet zeggen dat ze het virus op hun werk hebben opgelopen, het kan ook ergens anders zijn gebeurd. Twee zorgmedewerkers belandden in de afgelopen week in het ziekenhuis.