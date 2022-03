Aantal coronagevallen neemt snel toe na versoepelingen

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt snel toe. Dat komt door de versoepelingen van de coronaregels in de horeca, die samenvielen met carnaval.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde woensdag 74.325 positieve tests. Dat zijn er ruim 8000 meer dan een dag eerder. Het is het hoogste aantal positieve tests op een dag sinds 11 februari.

De afgelopen zeven dagen werden er in totaal 465.615 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het weekgemiddelde is wederom hoger door de stijging van het aantal positieve tests. Een week geleden meldde het RIVM gemiddeld iets meer dan 36.000 positieve tests per dag. Deze week stijgt het gemiddelde positieve coronatests per dag naar meer dan 66.000.