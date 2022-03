Advocaten MH17-verdachte: Poelatov kreeg geen eerlijk proces

De advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov vinden dat hij geen eerlijk proces heeft gehad. Tegen de Rus en drie medeverdachten is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist. Momenteel zijn in de beveiligde rechtbank op Schiphol de advocaten van Poelatov aan de beurt voor het pleidooi. Hij is de enige van de verdachten die zich door advocaten laat vertegenwoordigen in dit strafproces.

Volgens Poelatovs advocaten heeft het OM samen met het internationale onderzoeksteam JIT met “grote stelligheid” zaken verkondigd, waardoor de zogeheten onschuldpresumptie van hun cliënt – onschuldig tot het tegendeel is bewezen – “herhaaldelijk en met voeten is getreden”. Door die stelligheid is er volgens advocaat Sabine ten Doesschate in de publieke opinie “bij vrijwel niemand meer ruimte voor het idee dat het mogelijk anders kan zijn gegaan”. “Ontkenning of zelfs het uiten van twijfel maakt heel veel mensen heel erg boos.”

Vlucht MH17 werd op 17 juli neergeschoten boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Het toestel van Malaysia Airlines was vanaf Schiphol op weg naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Medio 2019 werd duidelijk dat er vier mannen – drie Russen en een Oekraïner – verdacht worden van betrokkenheid bij het neerhalen van MH17. Het gaat naast Poelatov om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. De mannen hebben volgens het OM een rol gespeeld in het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie, waarmee het toestel volgens justitie is neergehaald.

“Cliënt was er tot dat moment niet van op de hoogte dat hij verdachte was. Het OM heeft niet één poging gedaan hem voor die tijd te horen of traceren. Van het ene op het andere moment is hij van ‘gewoon iemand’ naar een van de meest bekende internationaal gezochte personen gegaan.” Poelatov ontkent alle beschuldigingen.

De rechtbank is van plan in de tweede helft van dit jaar uitspraak te doen.