Baudet op eerste plaats in boekenlijst

Thierry Baudet staat deze week op de eerste plek van de Bestseller 60. Zijn boek Het Coronabedrog was de afgelopen zeven dagen het best verkochte boek in Nederland. Dat heeft boekenkoepel CPNB woensdag bekendgemaakt.

Het is niet bekend hoeveel exemplaren er precies van het boek zijn verkocht. Deze gegevens deelt het CPNB nooit. In het boek geeft de voorman van Forum voor Democratie zijn visie op de coronacrisis van de afgelopen twee jaar.

De inkomsten die Baudet verwerft uit de verkoop van zijn boeken liggen momenteel onder vuur. De Forum voor Democratie-leider weigert zijn neveninkomsten vast te leggen in het openbare register van de Tweede Kamer, zoals wel geacht wordt. NU.nl meldde eerder dit jaar dat Baudet zeker 85.000 euro heeft verdiend aan de verkoop van eerdere boeken.

Voor Kamerleden geldt een gedragscode, waarin onder meer is vastgelegd dat zij extra inkomsten en giften moeten melden. Dat moet belangenverstrengeling of de schijn daarvan voorkomen. Als iemand niet meewerkt, kunnen er in theorie sancties worden opgelegd.

Andere opvallende titels in de top 10 van de boekenbranche zijn ‘t Kon minder van Willem Wilmink (op plaats 8) en het boek Een Zee van Tijd van Youp van ‘t Hek (op plaats 9).