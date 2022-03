D66 en CU willen intimiderende Kamerleden uitsluiten van debat

Tweede Kamerleden die collega-volksvertegenwoordigers in debatten intimideren of bedreigen, moet eerder het woord worden ontnomen of zelfs uitgesloten kunnen worden van de vergadering. De voorzitter van de Tweede Kamer moet deze mogelijkheid krijgen.

Dat heeft D66-fractievoorzitter Jan Paternotte namens zijn partij en de ChristenUnie voorgesteld tijdens een debat over omgangsvormen in de Kamer. Het reglement van orde van de Tweede Kamer moet daartoe wat hun betreft worden aangepast.

“We hoeven de giftige cocktail van huftergedrag, intimidatie en agressie niet normaal te vinden”, stelde Paternotte. Als grenzen worden overschreden, moeten Kamerleden opstaan. Dat gebeurt steeds vaker, aldus Paternotte. “Maar bij goede bedoelingen alleen kunnen we het niet laten.”

“De Kamer is de plek waar vrijuit van mening moet kunnen worden gewisseld en waar het debat op het scherpst van de snede gevoerd moet kunnen worden. Dat is essentieel voor het functioneren van de democratische rechtstaat.” Als sprake is van intimidatie en agressie in de Kamer, is dat volgens de D66’er steeds minder mogelijk, omdat dit ertoe kan leiden dat Kamerleden zich niet meer durven uit te spreken. “In een democratie mag en kan je mensen niet de mond snoeren. Dan komt juist de vrijheid van meningsuiting in het geding”, stelde Paternotte.

Als Kamerleden in de Kamer over de schreef gaan en niet meer het woord mogen voeren of niet meer aan het debat mogen deelnemen “maken we duidelijk dat iedere volksvertegenwoordiger zich vrij en veilig kan voelen om zich uit te spreken, hier in het hart van onze democratie”, benadrukte de D66-fractievoorzitter.