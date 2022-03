Dassen: Volt geeft gevolg aan vonnis, gaat om tafel met Gündoğan

De jonge partij Volt draait het schorsen en het uit de fractie zetten van Kamerlid Nilüfer Gündoğan terug, zegt partijleider Laurens Dassen in reactie op het vonnis van de rechter. Dassen en Gündoğan gaan zo snel mogelijk met elkaar om tafel.

Dassen geeft toe dat de rechter de partij “op de vingers heeft getikt”. Hij zegt met Gündoğan te hebben gesproken en zijn excuses aangeboden te hebben. Beiden zijn bereid om onder begeleiding van een bemiddelaar met elkaar om tafel te gaan.

In februari kwamen bij de partij een reeks meldingen binnen van grensoverschrijdend gedrag door Gündoğan. In afwachting van het onderzoek werd Gündoğan in eerste instantie geschorst. Daarna zette Volt haar de fractie uit. De rechter oordeelde woensdag dat Volt “in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld”. Dassen had van tevoren al aangegeven het vonnis te zullen opvolgen.

Waar Gündoğan naar aanleiding van de uitspraak zegt dat ze vooral hoopt haar naam nu te kunnen zuiveren, benadrukt Dassen dat hij in het gesprek met haar ook wil “kijken hoe we vorm gaan geven aan het onderzoek” naar haar. “Want het verhaal van de dertien melders staat wel nog steeds”, benadrukt de partijleider.

Hij wil niet ingaan op de vraag hoe hij de samenwerking met Gündoğan voor zich ziet. Zijzelf sluit een terugkeer naar de Volt-fractie niet uit. “Mijn hand blijft uitgestoken. Maar ‘it takes two to tango’.” De manier waarop Volt met de kwestie is omgegaan “zal helemaal geëvalueerd worden”, zegt hij. “En dat zal grondig gebeuren”.

Volt kwam na de Tweede Kamerverkiezingen in maart vorig jaar de Kamer in met drie zetels.