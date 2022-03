Digitale dossiers in strafrechtketen kan in 2023 worden ingevoerd

Het heeft wat jaren geduurd maar er zit nu toch schot in de digitalisering van de strafrechtketen. De justitieministers Dilan Yeşilgöz en Franc Weerwind schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze verwachten dat een aantal voorzieningen in 2023 landelijk kan worden ingevoerd. De bedoeling was dat dit twee jaar eerder al was gebeurd.

De operatie moet ertoe leiden dat rechtbanken, Openbaar Ministerie en de politie strafdossiers digitaal kunnen behandelen, zodat een strafproces tegen verdachten op een moderne manier kan worden gevoerd. De keten loopt flink achter op andere sectoren, omdat er nog veel via papier wordt geregeld.

Een van de projecten om het papier uit de keten te halen, is het digitaal procesdossier (DPD). In februari pas is het eerste DPD “succesvol verstuurd van de politie naar het Parket Oost-Nederland.” Een week later heeft de eerste snelrechtzitting met een DPD-dossier plaatsgevonden “naar tevredenheid van de betrokken partijen”, schrijven de ministers. Ze verwachten dat de landelijke invoering volgend jaar kan worden voltooid.

Ook de multimediavoorzieningen kunnen volgend jaar landelijk in gebruik worden genomen. Dit betekent dat al het belangrijke beeld- en audiomateriaal in het procesdossier voor alle partijen beschikbaar is. Enkele rechtbanken hebben hiermee een geslaagde proef gehouden en dat kan nu verder ingevoerd worden.

De projecten maken deel uit van de digitalisering van de hele rechtspraak. Dit is veel duurder geworden dan was gepland, van enkele miljoenen tot ruim 200 miljoen euro.