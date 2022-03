Het weer met Piet Paulusma: buiten zitten vandaag

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen eerst plaatselijk kans op gladheid. Tijd inruimen voor het autoruiten krabben. Heino had vanmorgen om 06.00 uur van de KNMI stations de laagste temperatuur van -3,0 graden met grondvorst van -6,9 graden..

Vanmorgen een fraaie zonsopkomst en daarna en langzaam oplopende temperatuur. Met vrijwel overal volop zon gaan de temperaturen naar 12 tot 15 graden. Dat wordt buiten zitten. Een matige tot af en toe vrij krachtige zuidoostenwind, die wat kouder aanvoelt. Vanavond een fraaie zonsondergang. Vannacht landinwaarts nog 0 of -1 graden met grondvorst. Kust en Wadden al 3 tot 6 graden.

Terrasweer

Donderdag in de ochtend vaak eerst autoruiten krabben. In het oosten en noorden op plaatsen -1 graden. Overdag is het vrij zonnig weer met 13 tot 16 graden. In het zuiden en op plaatsen in het zuidwesten 17 graden. Terrasweer. Een matige tot af en toe vrij krachtige zuidoostenwind. In de nacht 2 tot 6 graden. Ver landinwaarts nog wat grondvorst.

Vrijdag eerst vrij zonnig weer. In de middag meer bewolking met 13 tot 16 graden! Terrasweer! Hou wel rekening met de matige tot vrij krachtige zuidoostenwind, die maakt het gevoelsmatig wat kouder. In de kustgebieden, het IJsselmeergebied en in het Waddengebied af en toe krachtig. In de avond en nacht vanuit het zuidwesten nog meer bewolking met in het zuidwesten wat regen.

Het weekend

Zaterdag veel bewolking met in de middag de meeste zon. Overdag 12 tot 15 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidoost. Kust en Wadden af en toe krachtig. Zondag droog met geregeld zon en 11 tot 14 graden. Een matige wind, af en toe vrij krachtig uit zuid tot zuidoost.

Volgende week blijft de lente met veel zon en overdag 13 of 14 graden.