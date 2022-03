Informatiepunt moet gemeenten helpen met Oekraïense vluchtelingen

Het kabinet opent woensdagavond nog een informatiepunt waar gemeenten terechtkunnen met vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vanaf donderdag kunnen ook grote instellingen daar terecht. Dat is de uitkomst van het eerste crisisoverleg dat het kabinet over de vluchtelingencrisis heeft gevoerd, meldt staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg.

Vanuit het Centraal Knooppunt Informatie Oekraïne, zoals het informatiepunt heet, worden vanaf woensdag vluchtelingen verdeeld over opvangplekken door het land. Die taak is tot nu toe erg versnipperd. Het kabinet kan taken als onderwijs, zorg en opvang vanaf nu beter coördineren, zei Van der Burg. “Ook omdat we gezamenlijk met gemeenten en anderen een klus moeten klaren die geklaard moet worden.”

Ook is besloten dat vluchtelingen zich vanaf “begin volgende week” kunnen registreren in de bevolkingsregistratie, kondigde de staatssecretaris aan. De hoop is dat zo van iedereen wordt vastgelegd “wie ze zijn en waar ze zitten”. Formeel hoeft dat niet omdat Oekraïners in de Europese Unie enige tijd vrij mogen reizen. Door zich te registreren kan betere ondersteuning geleverd worden, zo redeneert het kabinet.