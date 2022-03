Jaarbeurs Utrecht vangt Oekraïense vluchtelingen op

De Jaarbeurs Utrecht vangt vanaf woensdag Oekraïense vluchtelingen op in een evenementenhal. In de nacht van dinsdag op woensdag is begonnen met de opbouw van 250 tot 300 veldbedden, zo laat een woordvoerder weten. “In de loop van de dag verwachten we de eerste mensen.”

Hoelang de hal beschikbaar zal zijn voor de noodopvang, is nog onbekend. “Vooralsnog is er geen einddatum, maar in ieder geval de komende weken. We zitten wat betreft evenementen nog in de opstartfase na corona, dus voor nu hebben we er ruimte voor.” Vluchtelingen zullen korte tijd in de hal overnachten, in afwachting van een betere opvangplek.

Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat de regio Utrecht bereikt, loopt hard op. “De afgelopen dagen zijn we in samenwerking met partijen bezig geweest om duurzame opvanglocaties in kaart te brengen. De locatie Jaarbeurs is een eerste en tijdelijke plek waar we mensen uit een kwetsbare situatie kunnen opvangen, om hen vanuit daar door te begeleiden naar een zo kwalitatief en duurzaam mogelijke opvangplek”, zegt de woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht.

De burgemeester liet dinsdag al de gemeenteraad weten 37 mensen uit Oekraïne te hebben ondergebracht in hotels in Utrecht. “Een nog onbekend aantal Oekraïense vluchtelingen heeft zelf onderdak gevonden bij vrienden en kennissen in Utrecht. We kijken ook naar sporthallen en andere grote locaties, die we, mocht dat nodig zijn, kunnen inrichten, zodat niemand op straat blijft staan”, schreef Dijksma in een brief.

De Jaarbeurs bood al vaker onderdak aan mensen die op de vlucht zijn. Onder anderen Syriërs, Afghanen en Hongaren vonden er eerder een tijdelijk bed.