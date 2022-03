Minister: komst Oekraïense kinderen zal veel vragen van onderwijs

Het zal veel van het onderwijs vragen als grote aantallen Oekraïense kinderen naar Nederland komen, denkt minister Dennis Wiersma (Onderwijs). Hij zegt dat het scholen de afgelopen twee jaar “over de schoenen liep” door corona en dat de context daardoor “ingewikkeld” is. Wel benadrukt hij dat alle kinderen in Nederland, ongeacht hun status, recht hebben op onderwijs, “en dat gaan we dan ook meteen bieden”.

In een debat in de Tweede Kamer zegt hij dat er met gemeenten gewerkt wordt om scholen voor te bereiden op de komst van Oekraïense vluchtelingen, bijvoorbeeld door extra geld beschikbaar te maken. Hoe deze hulp er nu concreet uit ziet, zei Wiersma niet. Sommige scholen hebben al ervaring met het lesgeven aan vluchtelingen, bijvoorbeeld Syrische kinderen. Wiersma vraagt hulp van “iedereen die iets kan bijdragen”.

Het zijn vooral vrouwen en kinderen die vluchten voor het oorlogsgeweld in hun land, sinds Rusland binnenviel. Oekraïense mannen tussen 18 en 60 jaar mogen hun land niet uit. Hoeveel Oekraïense kinderen uiteindelijk naar Nederlandse scholen gaan, weet Wiersma nog niet. Wel gaat hij uit van de “ruimste scenario’s”.

Onder meer de PvdA drong erop aan hier rekening mee te houden. “We zien dat de bereidheid voor opvang heel groot is, ook vergeleken met eerdere vluchtelingenstromen”, zegt PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. “Laten we er nu echt gereed voor zijn, zodat we onafhankelijk van de aantallen er klaar voor zijn.”