Nederlander wil lied opnemen met kind in schuilkelder Kiev

De Nederlandse muzikant en producer Wiebe Bokma de Boer heeft contact gezocht met het meisje in de schuilkelder in Kiev die afgelopen weekend viraal ging met haar vertolking van de Frozen-hit Let it go. De 46-jarige Nederlander heeft Amelia gevraagd of zij met hem een lied wil opnemen om aandacht te vragen voor de situatie van de Oekraïners op dit moment.

“Ik zag het filmpje afgelopen weekend zoals zoveel mensen”, vertelt Bokma de Boer aan ANP. “En het greep me naar de keel. Ze heeft dezelfde leeftijd als mijn dochter en ziet er ook nog eens hetzelfde uit. Ik moest iets doen.”

De Nederlander, die in het verleden onder meer tekst en muziek schreef voor Guus Meeuwis, is via Facebook in contact gekomen met de eigenaresse van de schuilkelder waar het liedje werd opgenomen. Via haar heeft hij nu contact met de ouders van het meisje. “Ik stuur haar woensdagmiddag een demo van een nummer dat ik heb geschreven over de oorlog”, legt hij uit. “Ik hoop dat ze de tekst en muziek mooi vindt en het lied wil inzingen op een iPhone. Als alles lukt, wil ik het nummer produceren en zo snel als kan online zetten.”

Bokma de Boer, van wie de artiestennaam Magnolia Leaf is, hoopt dat zijn plan goed uitpakt en dat het lied viraal gaat. “Ik hoop dat Amelia een stem kan worden voor de kinderen in Oekraïne”, zegt hij. “Het gaat om haar. Het is een musicalachtig lied over een kind dat hoop en inspiratie zoekt in een moeilijke tijd.” Vermoedelijk koppelt hij er ook een inzamelingsactie aan, voor Giro555: “Als het lied geld gaat opleveren, gaan alle opbrengsten naar de mensen van Oekraïne.”

Hoe haalbaar zijn idee is, durft hij niet te zeggen. De communicatie met de schuilkelder – en dus met Amelia – verloopt niet soepel. “Ze zitten in oorlogsgebied, dus ze hebben regelmatig geen beschikking over internet. Zowel de stroom als de wifi valt vaak uit. Maar ik doe mijn uiterste best dit voor elkaar te boksen. Ik wil dat ze weet dat ze gehoord is en dat we aan haar denken.”