Rechter wijst eerste miljoenenvordering blaastestfabrikant af

Het bedrijf Breathomix, dat coronablaastesten maakt, krijgt voorlopig geen geld van de overheid. De kantonrechter in Den Haag heeft de vordering van ruim 3 miljoen euro die het bedrijf op korte termijn had geëist afgewezen. Breathomix had aangevoerd dat het dit geld nodig heeft om niet in betalingsproblemen te komen.

De uitspraak is een tussenstap in de juridische procedure die het testbedrijf tegen de overheid voert. Volgens de rechter kan die zaak nog “alle kanten opgaan” en heeft Breathomix niet goed onderbouwd waarom het de miljoenen euro’s op korte termijn nodig zou hebben.

Blaastesten van Breathomix leken even een veelbelovend hulpmiddel, maar de overheid beëindigde het contract omdat de betrouwbaarheid van de apparaten in de praktijk zou tegenvallen. Op testlocaties van de GGD’en hadden bijvoorbeeld uitlaatgassen en temperatuurschommelingen nadelige gevolgen. Breathomix stelt dat het daar vooraf al op had gewezen.

In de zogeheten bodemprocedure, die nog verder gaat, eist het bedrijf in totaal 24,7 miljoen euro. Medeoprichter van Breathomix Rianne de Vries zegt nog steeds met vertrouwen naar de afloop van de zaak uit te kijken. “Ik hoop uiteraard dat er spoedig een definitieve uitspraak volgt.”