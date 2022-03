Russisch-orthodoxe kerk Amsterdam beklad, diensten afgelast

Een Russisch-orthodoxe kerk aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam is dinsdag beklad met het omstreden pro-Russische Z-symbool. De diensten zijn als gevolg hiervan deze week afgelast, zo meldt de Heilige Nikolaas van Myrakerk woensdag.

Het symbool, dat wordt gebruikt door voorstanders van de invasie in Oekraïne, is aangebracht op een hek bij de kerk.

De kerk is Russisch-orthodox, maar wordt bezocht door mensen uit meerdere landen. In een verklaring liet de kerk eerder al weten geen Russische kerk te zijn, “noch een Oekraïense. Wij steunen alle gelovigen ongeacht hun origine en we delen in de pijn en het leed van allen”. Ook is er al een inzamelingsactie gestart vanuit de kerk voor de bevolking van Oekraïne.

Het is onbekend uit welke hoek de bekladding komt. Er vinden gesprekken met de politie plaats over veiligheidsmaatregelen.