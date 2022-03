Uslu tegen cultuursector: steun kritische makers in Rusland

De Nederlandse cultuursector moet kritische, onafhankelijke makers, denkers en organisaties in Rusland blijven steunen, vindt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). Ook blijft Nederland “ruimte bieden” aan individuele Russische en Belarussische kunstenaars in Nederland, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Wel roept het kabinet de cultuursector op om de formele samenwerking met Russische en Belarussische instellingen voorlopig te staken. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) deed vrijdag een soortgelijke oproep aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Uslu schrijft hoe Nederland vorm kan geven aan initiatieven om steun te bieden aan kunstenaars en denkers, niet alleen in Rusland en Belarus maar ook in Oekraïne. Ook wil ze kijken hoe Nederland onafhankelijke Oekraïense journalisten en kunstenaars kan opvangen en ondersteunen.

Dijkgraaf schreef vrijdag dat hij vooralsnog een miljoen euro uittrekt voor hulp aan de ruim 1650 Russische en Belarussische studenten. Dat geld is bedoeld voor onderzoekers en studenten die bijvoorbeeld door sancties tegen Rusland geen toegang meer hebben tot hun geld. Het ministerie liet weten geen signalen te hebben dat hier aanwezige studenten of onderzoekers zelf op de sanctielijst staan.