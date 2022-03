Zware kabinetsdelegatie spreekt met Franse regering over Oekraïne

Een brede afvaardiging van het kabinet reist woensdag af naar Parijs om met de Franse regering te spreken over onder meer de oorlog in Oekraïne. Het is voor het eerst dat Nederland in deze vorm, tot dusver gereserveerd voor buurlanden, met de Fransen overlegt.

Premier Mark Rutte wordt vergezeld door ministers Sigrid Kaag (Financiën), Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), Kajsa Ollongren (Defensie) en Rob Jetten (Klimaat en Energie). Zij spreken met president Emmanuel Macron en vijf van zijn ministers, waarna Rutte en Macron ook nog een onderonsje hebben.

Het bezoek stond al langer gepland en heeft een flinke agenda, maar de oorlog die Rusland bijna twee weken geleden begon, staat bovenaan. Die geeft vleugels aan Macrons pleidooien voor een Europa dat op eigen benen staat en zich zelf kan verdedigen. Nederland laat zijn aanvankelijke bedenkingen over die ‘strategische autonomie’ ook meer en meer varen. Den Haag trekt de afgelopen jaren sowieso veel vaker dan voorheen met Parijs op. Maar het Franse streven om meer ruimte te scheppen voor investeringen in defensie en duurzaamheid stuit wel weer op zuinige blikken uit Nederland.

De Nederlanders en Fransen bespreken in ieder geval humanitaire hulp aan de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne en de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Zo’n 2 miljoen mensen zijn het oorlogsgeweld al ontvlucht. Het aantal Oekraïners dat naar Nederland komt, stijgt de afgelopen dagen snel. De bewindslieden spreken ook onder meer over klimaat- en energiekwesties, economische zaken en justitie.