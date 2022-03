Het weer met Piet Paulusma: terrasweer, in het zuiden 17 graden

Verkeerswaarschuwing: vanmorgen liggen de temperaturen in een groot deel van ons land eerst rond of onder de nul graden. Hierdoor misschien plaatselijk wat gladheid. Tijd inruimen voor het autoruiten krabben. Heino en Eelde hadden vanmorgen om 06.00 uur van de KNMI stations de laagste temperatuur van -3,2 graden met in Eelde aan de grond -6,8 graden.

Vandaag na een fraaie zonsopkomst overal vrijwel zonnig weer met 14 tot 16 graden. Een langzaam oplopende temperatuur. Vanmiddag 13 tot 16 graden. In het zuiden en zuidwesten op veel plaatsen 17 graden! Dat wordt buiten zitten en terrasweer. Een matige tot af en toe vrij krachtige zuidoostenwind, die wat kouder aanvoelt.

Vanavond een fraaie zonsondergang. Vannacht vrij helder weer en temperaturen boven nul. Regionaal landinwaarts nog wat grondvorst tot -2 graden. Over het algemeen een matige wind uit oost tot zuidoost. In de Kustgebieden, het IJsselmeergebied en in het Waddengebied een vrij krachtige oost tot zuidoostenwind met vlagen in kracht 6.

Vrijdagochtend is het eerst landinwaarts en dan nog regionaal autoruiten krabben met grondvorst. Verder ruim boven nul. In de ochtend vrij zonnig weer en in de middag meer bewolking. Overdag 12 tot 16 graden. Plaatselijk in het zuidwesten 17 graden. De wind wordt flink sterk. Toenemend tot vrij krachtig uit meest zuidoost. Kust-, Wadden- en IJsselmeergebied tot (vrij) krachtig met windstoten in kracht 7. Hierdoor krijgt het weer een onvriendelijk karakter. In de avond en nacht in het zuidwesten wat regen.

Zaterdag veel bewolking met in de ochtend nog de meeste zon. Overdag 12 tot 15 graden. Een matige wind uit zuid tot zuidoost, af en toe vrij krachtig. In het IJsselmeergebied en in het kust- en Waddengebied af en toe vrij krachtig of in kracht 6. Zondag veel bewolking met geregeld de zon erdoor en 11 tot 15 graden. Het blijft droog met een matige wind, af en toe vrij krachtig uit zuid tot zuidoost.

Maandag alweer een dag met vrij zonnig weer en temperaturen rond 14 graden. Dinsdag veel zon en ongeveer 14 graden.