Minister Hoekstra somber over overleg tussen Oekraïne en Rusland

Het kabinet is somber over de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland over een staakt-het-vuren. Er is geen uitzicht op een akkoord, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) tijdens een Kamerdebat over de ontwikkelingen in Oekraïne.

De gesprekken die worden gehouden vlak over de grens in Belarus leveren bitter weinig op, zegt Hoekstra. Ook een overleg in het Turkse Antalya tussen de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov en zijn Oekraïense ambtgenoot Dmitro Koeleba leverde niks concreets op.

Dat de gesprekken zonder resultaat blijven, verwijt Hoekstra vooral de Russen. “Zij bevinden zich op een plek waar zij totaal niet hoeven zijn. Zij stellen daar allerlei eisen die op geen enkele manier redelijk zijn.” Het is “heel lastig” te zeggen wanneer ze zullen komen tot afspraken. Dat hangt ook af van het verloop van de oorlog, zei hij.

Nederland blijft Oekraïne “maximaal steunen” met onder meer sancties tegen Moskou en wapenleveranties. Daarnaast blijft het Westen inzetten op het diplomatieke spoor. Hij wil de regering van president Volodimir Zelenski ook blijven steunen om te voorkomen dat Oekraïne naar de onderhandelingstafel “gechanteerd” wordt.

Gesprekken moeten plaatsvinden onder voorwaarden die voor Kiev acceptabel zijn, aldus de minister. De Oekraïners willen volgens hem alle kansen aangrijpen om met praten de oorlog te beëindigen.

Hoekstra haalde hard uit naar de Russische regering om de aanval op een kraamkliniek in Marioepol in het zuidoosten van Oekraïne. Dat noemde hij een “absolute schande”. Het kabinet zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat degenen die hierachter zitten ter verantwoording worden geroepen, aldus de minister.