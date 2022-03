Nog niet opvallend rustig op de weg nu brandstofprijzen stijgen

Automobilisten stappen vooralsnog niet minder in de auto nu de brandstofprijzen stijgen, zo meldt het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen is het juist iets drukker op de weg. Een onderzoeker van het NDW sluit niet uit dat Nederlanders later minder gaan autorijden omdat de prijzen aan de pomp zo hoog zijn.

Op 15 februari is het thuiswerkadvies versoepeld van “werk thuis” naar “werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor”. Sindsdien is het duidelijk drukker geworden op de weg, afgezien van half februari, toen meerdere stormen over het land raasden.

Op woensdag 23 februari reden op een gemiddelde snelweg bijvoorbeeld bijna 50.000 auto’s voorbij, 2000 meer dan twee weken eerder. Afgelopen woensdag was het ongeveer net zo druk. Hiervoor heeft het NDW op dertig locaties op snelwegen verspreid over het land metingen verricht.

Het effect van het veranderde thuiswerkadvies is volgens verkeerskundig adviseur Marthe Uenk-Telgen van het NDW “vooralsnog groter dan een eventuele daling door de stijgende brandstofprijzen”. Een liter Euro95 kostte begin maart nog 2,24 euro aan de pomp en donderdag al 2,50 euro. Ook de dieselprijzen stijgen snel. Dat heeft te maken met de oplopende spanningen tussen het Westen en Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

Volgens Uenk-Telgen kan het zijn dat de stijgende prijzen van olie en gas later pas doorwerken op de drukte op de weg. “Er zit ook een vertraging in doordat je rijdt op de tank die je eerder hebt gevuld,” licht ze toe.

Vergeleken met dezelfde periode in 2019 – voor de uitbraak van het coronavirus – is het nog duidelijk rustiger op de weg.