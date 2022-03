Oud-burgemeester Den Haag Ad Havermans overleden

Voormalig burgemeester van Den Haag Ad Havermans is dinsdag op 87-jarige leeftijd na een tijd van ziekte overleden, meldt de gemeente Den Haag donderdag. Havermans was van 1985 tot 1996 burgemeester van de hofstad, in een tijd dat de stad met grote financiële problemen kampte.

Volgens de gemeente stond Havermans bekend als “verbinder en bestuurder in hart en nieren”, die zich sterk maakte voor het oplossen van de financiële problemen maar daarbij zelf “nooit op de voorgrond trad”. Hij zette zich in voor Stadsgewest Haaglanden, de voorloper van de Metropoolregio, en had een belangrijke rol in de vestiging van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en het toenmalige Joegoslaviëtribunaal ICTY in de stad.

Havermans was van 1987 tot 1994 voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarna hij erevoorzitter werd. Ook na zijn ambtstermijn was hij nog actief. Zo rondde hij in 2010 hij als commissievoorzitter nog een onderzoek af naar de omstreden verkoop van een Arnhems politiebureau in 1998.

“Hij stond voor een stad waar iedereen gehoord wordt. En iedereen zich thuis voelt. Daarin is en blijft Ad Havermans een voorbeeld voor huidige en toekomstige bestuurders van Den Haag”, aldus huidig burgemeester van Den Haag Jan van Zanen over Havermans.