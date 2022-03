Ruim 31 miljoen euro sinds maandag binnengekomen op Giro555

Sinds de landelijke actiedag, maandag, van Giro555 voor Oekraïne, is ruim 31 miljoen euro bovenop de eerste 106 miljoen euro binnengekomen. Totaal staat de teller donderdag op 137,4 miljoen euro, meldt Giro555. Het geld gaat naar de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555.

Maandagavond was er ruim 106 miljoen euro opgehaald. Het kabinet legde daar nog eens 15 miljoen euro bij. Wanneer Giro555 stopt met geld ophalen voor Oekraïne, is nog niet bekend.

De organisaties achter Giro555 zijn CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

De bedoeling is de helft van de opbrengst voor Oekraïners binnen een half jaar uit te geven aan acute noodhulp in en rond het land. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevoorraden van schuilplekken met waterflessen, voedsel en medicijnen. Het grootste gedeelte van het geld verwachten de samenwerkende hulporganisaties het komende jaar te hebben besteed.