Stemhulpen al duizenden keren ingevuld

Met nog een paar dagen te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen maken steeds meer kiezers gebruik van de verschillende digitale stemhulpen. De stemhulp die in de meeste gemeenten online staat, MijnStem, is tot nu toe bijna 700.000 keer ingevuld.

MijnStem is te raadplegen voor 257 verschillende gemeenten. Volgens de organisatie erachter, Citisens, zijn de hoogste bezoekersaantallen te zien in grotere steden zoals Tilburg, Leiden en Nijmegen.

De StemWijzers van ProDemos zijn voor 55 gemeenten te vinden. Inmiddels zijn meer dan 630.000 StemWijzers volledig ingevuld, laat een woordvoerder weten. ProDemos kan geen vergelijking maken met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, omdat er toen in 44 gemeenten een StemWijzer kon worden ingevuld, elf minder dan nu. Toen werd deze stemhulp ruim 1 miljoen keer volledig ingevuld. Omdat nu ook Rotterdam meedoet, verwacht ProDemos dat het aantal dit keer hoger zal uitvallen.

Ook de Kieskompas wordt goed bezocht. Die stemhulp is in 35 gemeenten te gebruiken. De afgelopen tijd zijn de Kieskompassen meer dan 250.000 keer ingevuld. “Gemiddeld gaat het om ongeveer 12,5 procent van de kiesgerechtigden per gemeente met een Kieskompas. Dat is meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een week voor de verkiezingen”, meldt de organisatie. Een woordvoerder zegt dat het aantal gebruikers in de laatste dagen voor de verkiezingen vaak nog verdubbelt.