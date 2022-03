Veertien gemeenten sluiten aan bij programma met gasvrije wijken

Nog eens veertien gemeenten hebben subsidie gekregen voor het aardgasvrij maken van een buurt, wijk of dorp. Daar wordt 50 miljoen euro voor uitgetrokken, meldt minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. In deze ronde zijn 33 aanvragen afgewezen.

Het idee van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is dat geëxperimenteerd kan worden met andere vormen van warmtevoorziening. Er is daarom gekozen voor gemeenten met verschillende aanpakken. “Gezien de huidige ontwikkelingen hebben we duurzame energiebronnen hard nodig. Zeker nu moeten we meer vaart maken met het behalen van de klimaatdoelen en zorgen dat Nederland uiteindelijk niet meer afhankelijk is van aardgas”, aldus De Jonge.

In de meest recente en laatste ronde is volgens het ministerie vooral gelet op projecten waarbij het gasverbruik in stappen wordt verlaagd. Meestal wordt eerst het verbruik verlaagd met isolatie en hybride warmtepompen. Later kunnen woningen dan helemaal aardgasvrij gemaakt worden, is het idee. Alle gemeenten hebben een plan moeten maken om in 2030 een wijk, buurt of dorp los te koppelen. In 2050 moet de CO2-uitstoot naar nul.

De wijken uit de derde ronde liggen in de gemeenten Almelo, Barneveld, Coevorden, De Bilt, Eindhoven, Enkhuizen, Haarlem, Leeuwarden, Leusden, Peel en Maas, Schiermonnikoog, Súdwest-Fryslân, Vlissingen en Westerkwartier. Van de 64 wijken uit het programma ligt ongeveer een vijfde in de provincie Groningen.